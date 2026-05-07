Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что страны Прибалтики могут оказаться под первым ударом в случае крупного военного конфликта.
По его словам, НАТО продолжает усиливать военное присутствие в регионе. Речь идет о создании инфраструктуры для быстрого развертывания войск, а также о росте числа учений рядом с российскими границами.
Панкратов считает, что прибалтийские власти делают ставку на военное присутствие альянса как на гарантию безопасности, однако такая политика, по его мнению, превращает регион в потенциальную зону первого удара при глобальном столкновении. Отдельно он обратил внимание на расширение военного полигона в Литве рядом с городом Таураге, расположенным недалеко от Калининградской области. По словам бывшего депутата, развитие подобной инфраструктуры повышает риск инцидентов, после которых ситуация может выйти из-под контроля.
Панкратов также заявил, что любое усиление военных объектов НАТО возле российских границ Москва воспринимает как угрозу.
В последние годы российские власти неоднократно заявляли о росте активности альянса у западных рубежей страны. Ранее бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус сообщал, что у НАТО существует сценарий блокады Калининграда в случае прямого конфликта с Россией. Позже представитель российского МИД Артем Булатов предупреждал, что Москва даст жесткий ответ на любые попытки блокады региона со стороны НАТО и Евросоюза.
