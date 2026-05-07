Панкратов считает, что прибалтийские власти делают ставку на военное присутствие альянса как на гарантию безопасности, однако такая политика, по его мнению, превращает регион в потенциальную зону первого удара при глобальном столкновении. Отдельно он обратил внимание на расширение военного полигона в Литве рядом с городом Таураге, расположенным недалеко от Калининградской области. По словам бывшего депутата, развитие подобной инфраструктуры повышает риск инцидентов, после которых ситуация может выйти из-под контроля.