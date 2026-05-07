Северокорейские власти заявили, что не связаны Договором о нераспространении ЯО

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что Северная Корея не связана Договором о нераспространении ядерного оружия, из которого в прошлом вышла, а ее ядерный статус регламентирован конституцией страны.
«Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением или односторонним желанием внешних сил», — сказал Ким Сон.
Также политик заявил, что законодательством Северной Кореи определяются обязательства страны по нераспространению ядерного оружия.
КНДР ратифицировала ДНЯО, но впоследствии отозвала свою подпись из-за конфликта с МАГАТЭ.
