Назначение нового акима Кызылординской области ожидается 8 мая

Кызылорда. 7 мая. КазТАГ — Назначение нового акима Кызылординской области ожидается 8 мая, передает корреспондент агентства.

Источник: Reuters

«В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912 “Об утверждении правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы” собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Кызылординской области, для дачи согласия на назначение на должность акима Кызылординской области состоится 8 мая 2026 года в 9.00 в городе Кызылорда», — говорится в объявлении маслихата Кызылординской области.

Напомним, Нурлыбек Налибаев, руководивший регионом с апреля 2022 года, 6 мая был назначен первым заместителем премьер-министра, сменив на данном посту Романа Скляра, возглавившего 5 мая администрацию президента.