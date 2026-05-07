Назначение нового акима Кызылординской области ожидается 8 мая

«В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912 “Об утверждении правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы” собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Кызылординской области, для дачи согласия на назначение на должность акима Кызылординской области состоится 8 мая 2026 года в 9.00 в городе Кызылорда», — говорится в объявлении маслихата Кызылординской области.