Головченко: инфляция в Беларуси замедляется

Оценивая основные результаты первого квартала, можно говорить о стабильной работе банковской системы, которая в целом выполняет поставленные перед ней задачи. Идет устойчивое наращивание долгосрочной ресурсной базы банков, спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме, отметил глава регулятора.
«Инфляция замедляется, ее динамика в годовом выражении складывается ниже траектории целевой. За январь-март 2026 года цены выросли на 1,6% при предельном параметре 2,5%», — сказал Головченко.
По его информации, базовая инфляция за этот период составила 1,3% при целевом показателе 1,6%.
«В годовом выражении прирост потребительских цен в марте замедлился до 5,4%. Оперативные данные за апрель подтверждают устойчивость тренда к дальнейшему замедлению инфляционных процессов и есть все предпосылки к тому, что к концу года базовая инфляция сложится около 5%, а общая инфляция ниже целевого параметра, который установлен не более 7%», — подчеркнул глава Нацбанка.
Вместе с тем Головченко сообщил, что есть и некоторые тенденции, которые вызывают беспокойство.
«В экономике в первом квартале отмечается определенное замедление, по отдельным макроэкономическим показателям траектория находится ниже прогнозных уровней. ВВП снизился на 0,4%, инвестиции в основной капитал — на 3%, в минусе пока остается строительство, промышленность. Объем оптового товарооборота снизился на 3,8%, грузооборот — на 1,5%», — сообщил он.
При этом председатель правления подчеркнул, что Национальный банк в большей степени беспокоит отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и снижение доли инвестиций в ВВП.
«При этом банки, точнее банковские кредиты, — это единственный источник, который внес положительный вклад в прирост инвестиций в основной капитал», — добавил Головченко.