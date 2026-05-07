Медведев предупредил о риске нового 1941 года — причиной назвали действия Германии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что милитаризация Германии вынуждает Москву держать на западном направлении не только боеспособные, но и полностью готовые к бою войска.

По словам политика, Россия не должна допустить повторения событий июня 1941 года. Медведев отметил, что перед нападением на СССР Германия заранее создавала сеть плацдармов на ключевых направлениях, и нынешняя ситуация, по его мнению, вызывает аналогии с тем периодом.

Статья Медведева посвящена росту военной активности Германии и усилению роли Берлина в европейской политике безопасности. Замглавы Совбеза заявил, что немецкие власти все громче претендуют на ведущие позиции в Европе и усиливают военное давление на Россию.

Он также призвал не рассчитывать на «благоразумие Берлина» и не считать, что нынешний германский истеблишмент окончательно отказался от риска крупного военного конфликта.

Медведев отдельно обратил внимание на новую военную стратегию Германии, представленную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. В документе Россия названа угрозой европейскому порядку безопасности, а курс на усиление давления на Москву фактически закреплен официально.

На этом фоне в России уже не раз заявляли о беспрецедентной активности НАТО у западных рубежей страны. Москва также неоднократно предупреждала о последствиях дальнейшего расширения военной инфраструктуры альянса рядом с российскими границами.

Читайте также: Медведев: Германия не имеет правовой основы для существования.

