В США разрешили расстрелы заключенных — Трамп ужесточает смертную казнь

Министерство юстиции США официально разрешило использовать расстрел как один из способов исполнения смертной казни для федеральных заключенных.
Одновременно американские власти возвращают применение пентобарбитала для смертельных инъекций. Этот препарат уже использовали во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда с его помощью провели 13 казней — больше, чем при любом другом американском лидере за последние десятилетия.
При администрации Джо Байдена пентобарбитал исключили из федерального протокола из-за опасений, что препарат может причинять осужденным чрезмерные страдания.
Теперь команда Трампа вновь разрешила оба метода, рассчитывая ускорить исполнение смертных приговоров.
Еще в августе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что намерен добиваться введения смертной казни для осужденных за тяжкие преступления в Вашингтоне.
Одновременно глава Белого дома выступал за расширение федерального контроля над округом Колумбия, где смертную казнь отменили еще в 1981 году.
