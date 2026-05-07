В Красноярске усилили противопаводковые мероприятия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городские службы продолжают следить за паводковой ситуацией в Красноярске и пригороде. Уровень воды на реках контролируют дважды в сутки на специальных водомерных постах.
Наиболее напряженная обстановка сейчас складывается в пойме реки Базаиха. Подтоплены участки в СНТ «Такмак», «Полянка» и «Ветеран». В «Такмаке» вода зашла примерно на 40% территории, часть дорог доступна только для внедорожников. Эвакуация жителей пока не требуется, так как речь идет в основном о дачных домах.
Из-за подтопления территорий в Свердловском районе власти объявили угрозу возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Подтопления также зафиксированы в поселке Солонцы и селе Дрокино. Там специалисты укрепляют защитные дамбы, роют водоотводные траншеи и помогают жителям с подвозом питьевой воды, продуктов и транспортом.
Кроме того, вода частично зашла на территорию детского лагеря «Ласточка». После спада воды специалисты оценят ущерб и приступят к восстановительным работам.
В Железнодорожном районе подтопило частный участок на улице Озерной. По предварительной информации, причиной стала незаконная врезка в ливневую канализацию. Сейчас воду откачивают, а колодец засыпают.
В мэрии сообщили, что при ухудшении ситуации в городе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения для жителей. Телефон экстренных служб — 112.