В Красноярске усилили противопаводковые мероприятия

Наиболее напряженная обстановка сейчас складывается в пойме реки Базаиха. Подтоплены участки в СНТ «Такмак», «Полянка» и «Ветеран». В «Такмаке» вода зашла примерно на 40% территории, часть дорог доступна только для внедорожников. Эвакуация жителей пока не требуется, так как речь идет в основном о дачных домах.