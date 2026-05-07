Политолог одним словом описал положение трампистов в США

«Думаю, лучше всего их состояние описывает слово “растерянность”», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Как отметил эксперт, давление на Дональда Трампа сейчас идет с двух сторон. С одной стороны, его критикуют ярые MAGA-активисты, включая члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и журналиста Такера Карлсона, а с другой — умеренные республиканцы, например сенатор от Аляски Лиза Мурковски и конгрессмен Томас Масси.
Из-за этого кандидаты от Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс оказались перед сложным выбором. По словам Шарикова, им приходится решать: строить свою предвыборную кампанию на ассоциации с Трампом или начать открыто критиковать президента.
Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что в Белом доме готовятся к поражению Республиканской партии на выборах в Конгресс. По данным источников издания, юристы Белого дома учат членов команды американского президента, как подготовиться к надзору со стороны демократов.