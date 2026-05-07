В Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА

В ночь на 7 мая Россию атаковали более 300 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В нескольких регионах объявлялась ракетная опасность. В Брянске повреждены два многоквартирных дома, есть пострадавшие. Во Ржеве (Тверская область) эвакуированы 350 жителей из-за повреждения жилой пятиэтажки. Кроме того, в Москве временно ограничивалась работа аэропортов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».