Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня, заявил МИД России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», — заявила она на брифинге.

Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей. Как отметила Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.

По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.

Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.

Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.

