Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня, заявил МИД России

Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей. Как отметила Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.