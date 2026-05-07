Политолог раскрыл, как иранский кризис влияет на диалог РФ и США

Пока заметных трансформаций в отношениях Москвы и Вашингтона на фоне ситуации вокруг Ирана не наблюдается. Такую оценку отношений России и США в интервью «Ленте.ру» дал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению политолога, российская сторона стремится позиционировать себя в качестве посредника или хотя бы участника потенциальной сделки между США и Ираном. Однако американский лидер Дональд Трамп в этом не заинтересован. Более того, иранский кризис перетягивает на себя его внимание, отвлекая от других внешнеполитических задач. В их числе — украинский конфликт и налаживание двустороннего диалога с Россией, уточнил Шариков.

«Украинский трек, очевидно, притормозился, да и на других направлениях диалога заметных изменений не происходит», — цитирует его «Лента.ру».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона не находятся на «точке замерзания». Он уточнил, что стороны контактируют, но не обо всех переговорах известно СМИ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше