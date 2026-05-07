Эксперты рассказали, что скрывает инициатива МИД ФРГ по реформированию ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза, предполагающий ряд изменений по направлениям внешней политики, безопасности и расширения объединения. Редакция Новостей Mail узнала мнение экспертов по германской инициативе, подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Александр Камкин
Политолог-германовед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее глава МИД ФРГ Вадефуль озвучил ключевые пункты инициативы. В их числе: частое использование механизма «усиленного сотрудничества», отказ от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений, а также ускорение расширения ЕС через механизм поэтапного присоединения новых государств.

В чем суть инициативы по реформированию ЕС

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов отметил, что предложения по оптимизации процедуры принятия решений по внешнеполитическим вопросам внутри ЕС через отказ от права вето ранее уже неоднократно озвучивались представителями ФРГ.

Сторонники данной идеи исходят из того, что злоупотребление отдельными странами ЕС своими национальными интересами несовместимо с концепцией европейской стратегической автономии.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

По мнению доцента Финансового университета Александра Камкина, план Вадефуля демонстрирует претензии Германии на военное лидерство.

Инициатива Вадефуля — это продолжение инициативы Урсулы фон дер Ляйен* и претензии Германии на лидерство в группе стран, которые смогут более решительно вести милитаризацию ЕС и подготовку его к войне против России.

Александр Камкин
доцент Финансового университета, кандидат философских наук

* В сентябре 2025 года издание Politico сообщало, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК для усиления своей власти. В марте 2026 года глава ЕК призвала задуматься о реформе институтов и внешнеполитической доктрины ЕС — прим. ред. Новостей Mail.

Потенциальные участники группы «быстрого принятия решений» в ЕС

Александр Камкин поясняет, что в группу быстрого принятия решений, то есть ускоренной милитаризации, скорее всего, войдут страны Северной Европы, Франция, Прибалтика и, возможно, Польша (несмотря на опасения правительства страны, что Германия снова станет военным гегемоном Европы). Эксперт также не исключает присоединения к этой группе Италии.

По словам собеседника Новостей Mail, отмена принципа единогласия — «давняя мечта» Брюсселя в контексте борьбы с несогласными, вроде Венгрии и, в недавнем прошлом, Словакии.

Учитывая тот факт, что в будущем в разных странах ЕС могут прийти к власти евроскептики, Брюссель и Берлин хотят уже сейчас закрепить отказ от единогласия и переход к квалифицированному большинству при обсуждении вопросов войны и мира.

Александр Камкин
доцент Финансового университета, кандидат философских наук

Кто попадет в группу риска при реформировании ЕС

По словам Артема Соколова, отказ от права вето несет за собой существенные риски для государств Восточной и Южной Европы. Они потеряют возможность требовать учета своих позиций по таким чувствительным вопросам, как энергетическое сотрудничество, политика в сфере безопасности и по другим важным направлениям.

При запуске механизма поэтапного членства в ЕС Брюссель подает сигнал, прежде всего, Молдавии, Армении, и, возможно, киевской хунте, отмечает Александр Камкин.

Очевидно планируется распространить действие законов ЕС на эти государства без их полноценного участия в законотворческой деятельности Евросоюза. Иными словами, отчитываться Кишинев, Ереван, Киев будут Брюсселю, но таких основополагающих принципов, как свобода перемещения трудовых ресурсов, вето при голосовании, не будет.

Александр Камкин
доцент Финансового университета, кандидат философских наук

Механизм неполноценного членства планируется ради экономической экспансии и военного присутствия стран НАТО и Евросоюза на территории этих государств, уверен эксперт.

Это особо важно в случае Молдавии (выдавливании России из Приднестровья) и Армении (давлении на Ереван с целью отказа от российских военных баз и отказа от сотрудничества с Росатомом).

Александр Камкин
доцент Финансового университета, кандидат философских наук

ЕС не признает открыто, что эти страны никогда не смогут соответствовать жестким критериям членства в объединении, поэтому предлагает такой усеченный вариант поглощения и ликвидации их национального суверенитета, резюмирует Камкин.

Ранее стало известно, что Украине потребуется не менее 10−15 лет на выполнение требований для вступления в ЕС. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ЕК.

