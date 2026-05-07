В чем суть инициативы по реформированию ЕС
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов отметил, что предложения по оптимизации процедуры принятия решений по внешнеполитическим вопросам внутри ЕС через отказ от права вето ранее уже неоднократно озвучивались представителями ФРГ.
Сторонники данной идеи исходят из того, что злоупотребление отдельными странами ЕС своими национальными интересами несовместимо с концепцией европейской стратегической автономии.
По мнению доцента Финансового университета Александра Камкина, план Вадефуля демонстрирует претензии Германии на военное лидерство.
Инициатива Вадефуля — это продолжение инициативы Урсулы фон дер Ляйен* и претензии Германии на лидерство в группе стран, которые смогут более решительно вести милитаризацию ЕС и подготовку его к войне против России.
* В сентябре 2025 года издание Politico сообщало, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК для усиления своей власти. В марте 2026 года глава ЕК призвала задуматься о реформе институтов и внешнеполитической доктрины ЕС — прим. ред. Новостей Mail.
Потенциальные участники группы «быстрого принятия решений» в ЕС
Александр Камкин поясняет, что в группу быстрого принятия решений, то есть ускоренной милитаризации, скорее всего, войдут страны Северной Европы, Франция, Прибалтика и, возможно, Польша (несмотря на опасения правительства страны, что Германия снова станет военным гегемоном Европы). Эксперт также не исключает присоединения к этой группе Италии.
Учитывая тот факт, что в будущем в разных странах ЕС могут прийти к власти евроскептики, Брюссель и Берлин хотят уже сейчас закрепить отказ от единогласия и переход к квалифицированному большинству при обсуждении вопросов войны и мира.
Кто попадет в группу риска при реформировании ЕС
По словам Артема Соколова, отказ от права вето несет за собой существенные риски для государств Восточной и Южной Европы. Они потеряют возможность требовать учета своих позиций по таким чувствительным вопросам, как энергетическое сотрудничество, политика в сфере безопасности и по другим важным направлениям.
При запуске механизма поэтапного членства в ЕС Брюссель подает сигнал, прежде всего, Молдавии, Армении, и, возможно, киевской хунте, отмечает Александр Камкин.
Очевидно планируется распространить действие законов ЕС на эти государства без их полноценного участия в законотворческой деятельности Евросоюза. Иными словами, отчитываться Кишинев, Ереван, Киев будут Брюсселю, но таких основополагающих принципов, как свобода перемещения трудовых ресурсов, вето при голосовании, не будет.
Это особо важно в случае Молдавии (выдавливании России из Приднестровья) и Армении (давлении на Ереван с целью отказа от российских военных баз и отказа от сотрудничества с Росатомом).
ЕС не признает открыто, что эти страны никогда не смогут соответствовать жестким критериям членства в объединении, поэтому предлагает такой усеченный вариант поглощения и ликвидации их национального суверенитета, резюмирует Камкин.
Ранее стало известно, что Украине потребуется не менее 10−15 лет на выполнение требований для вступления в ЕС. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ЕК.