Политолог объяснил, почему США выгоден диалог с Ираном на равных

Давление Белого дома на Тегеран явно переоценено и не дает нужного эффекта. Такую оценку американо-иранским отношениям в беседе с информационной службой «Вести» дал доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Вашингтону было бы гораздо выгоднее предложить Ирану конструктивный и равноправный диалог.

Чирков обратил внимание на то, что за более чем два месяца конфликта Тегеран на деле доказал свою самостоятельность: Иран сам принимает решения, и любые попытки давления на эту страну безрезультатны.

«Соединенные Штаты в нынешних условиях должны быть максимально заинтересованы в выстраивании переговорного процесса на равных условиях. Но ни в коем случае не используя так называемый метод кнута и пряника, потому что угрозы в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов, ну, в общем, как показывает практика, не приносят результатов», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».

Ранее Politico назвала препятствием для заключения соглашения между США и Ираном американского президента Дональда Трампа. Издание со ссылкой на источники утверждает, что глава Белого дома не демонстрирует уважения к лидерам Ирана. Политик не намерен позволять им заявить о какой-либо победе, даже если они согласятся на требования США, которые ослабят их в военном отношении, пишет Politico.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше