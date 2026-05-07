Политолог объяснил, почему США выгоден диалог с Ираном на равных

По мнению эксперта, Вашингтону было бы гораздо выгоднее предложить Ирану конструктивный и равноправный диалог.
Чирков обратил внимание на то, что за более чем два месяца конфликта Тегеран на деле доказал свою самостоятельность: Иран сам принимает решения, и любые попытки давления на эту страну безрезультатны.
«Соединенные Штаты в нынешних условиях должны быть максимально заинтересованы в выстраивании переговорного процесса на равных условиях. Но ни в коем случае не используя так называемый метод кнута и пряника, потому что угрозы в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов, ну, в общем, как показывает практика, не приносят результатов», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».
Ранее Politico назвала препятствием для заключения соглашения между США и Ираном американского президента Дональда Трампа. Издание со ссылкой на источники утверждает, что глава Белого дома не демонстрирует уважения к лидерам Ирана. Политик не намерен позволять им заявить о какой-либо победе, даже если они согласятся на требования США, которые ослабят их в военном отношении, пишет Politico.