МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Австрии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Объявление Австрией трех российских дипломатов персонами нон грата является абсолютно надуманным, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«То, что предприняли представители режима в Австрии вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства при ОБСЕ в Вене персонами нон грата. Расценивает эти шаги как откровенно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Дипломат добавила, что правящие круги «псевдонейтральной Австрии» продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за десятилетия двустороннего «наследия» в ущерб своим собственным национальным интересам.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше