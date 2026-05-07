New Arab: в Катаре заявили о «высокой вероятности» сделки между США и Ираном

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед ибн Абдулрахман Аль Тани заявил о «высокой вероятности» дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном, несмотря на сохраняющуюся напряженность и публичные расхождения в позициях двух сторон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В эксклюзивном интервью изданию The New Arab Аль Тани отметил «позитивный прогресс» в обмене посланиями между Вашингтоном и Тегераном. Причем издание подчеркивает, что премьер Катара сообщил об этом уже после того, как президент США Дональд Трамп предупредил Иран о новых более интенсивных бомбардировках, если соглашение не будет достигнуто.

Мы следим за развитием событий и общаемся со всеми сторонами и, несмотря на расхождение позиций сторон, мы видим высокую вероятность достижения дипломатического решения.

Мухаммед Аль Тани
премьер-министр Катара

Премьер Катара добавил, что Доха продолжает поддерживать контакты с пакистанскими посредниками, чтобы помочь преодолеть разногласия между двумя сторонами. Катар, по словам Аль Тани, по-прежнему отдает приоритет дипломатии и деэскалации, несмотря на недавние атаки Ирана на территорию и инфраструктуру страны.

Он указал, что любое будущее соглашение между США и Ираном должно гарантировать региональную безопасность и устранить экономические последствия продолжающегося кризиса в Ормузском проливе.

Весь мир расплачивается за закрытие Ормузского пролива. Мы отвергаем его использование в качестве инструмента давления в любом конфликте — политическом или военном.

Мухаммед Аль Тани
премьер-министр Катара

Шейх подчеркнул необходимость сосуществования с Ираном, основанного на взаимном уважении и региональной стабильности: «Мы должны найти рамки для сосуществования, основанные на уважении суверенитета, добрососедстве и невмешательстве в безопасность любой стороны. Это единственный путь к региональной стабильности».

При этом он отверг предположение о том, что Доха может пересмотреть свои военные связи с США, напомнив, что они основаны на «всеобъемлющем партнерстве, общих интересах и устоявшихся договоренностях».

