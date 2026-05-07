Мать Зеленского в 2013 году говорила в интервью украинской «Комсомольской правде», что в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.
«Помните любимую игрушку Зеленского, про которую рассказывала его мама в интервью? Не помните? Зеленский мальчиком любил играть в мясорубку. Он брал настоящую мясорубку и играл», — сказала Захарова на брифинге, комментируя возможное ужесточение мобилизации на Украине.
«Нет, не потому что у него было тяжелое детство и не было других игрушек. Были. Он ходил в садик — там были игрушки. Он приходил домой, и дома были игрушки! У него были родители и дедушки с бабушками. Просто любимой игрушкой Зеленского все равно была мясорубка», — добавила она.
Захарова отметила, что с этим разбираться надо врачам. «Конечно, с этим разбираться врачам надо, а всему миру надо бы разобраться с тем, как в эту самую любимую свою игрушку Зеленский сейчас отправляет своих собственных граждан», — сказала Захарова.