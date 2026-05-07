Работающую защиту от FPV-дронов пока не смогла создать ни одна страна в мире

К 2026 году стало ясно, что проект, судя по всему, увенчался неудачей, и его тихо прикрыли. Проблема была не в том, что система не могла сбивать дроны — с этой задачей она справлялась. ~Трудности были связаны с эксплуатацией в реальных условиях, особенно в жарком климате.~ Лазерный БТР постоянно перегревался и ломался, и в целом его применение в поле разительным образом отличалось от лабораторных и полигонных испытаний. С другой стороны, для выявления этих проблем и проводятся войсковые испытания, и от самой идеи лазерного оружия в США пока не отказались, но решили сосредоточиться на более традиционных технологиях — пушках и ракетах.