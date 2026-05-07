Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков поздравил фронтовика Семена Гришанова с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун 9 Мая губернатор Красноярского края Михаил Котюков навестил фронтовика, почетного гражданина Красноярска Семена Семеновича Гришанова и поздравил его с наступающим Днем Великой Победы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун 9 Мая губернатор Красноярского края Михаил Котюков навестил фронтовика, почетного гражданина Красноярска Семена Семеновича Гришанова и поздравил его с наступающим Днем Великой Победы.

Семену Семеновичу исполнился 101 год. Несмотря на возраст, ветеран активно участвует в памятных мероприятиях и встречах. Накануне во дворе его дома прошел праздничный концерт, а также он посетил акцию «Поезд Победы», где и пригласил губернатора в гости.

Михаил Котюков передал ветерану подарки к чаю и современную технику от жителей края и партии «Единая Россия».

«Семен Семенович, с удовольствием принял Ваше приглашение в гости. Вы настоящий пример жизнелюбия — истинный сибиряк, который не просто отвоевал Победу, но всю жизнь, как и многие ваши земляки — современники, посвятил развитию родного края. Спасибо Вам! Обязательно берегите себя! Жду Вас на всех наших мероприятиях 9 Мая», — сказал глава региона.

Семен Гришанов был призван на фронт из Иланского района. Служил наводчиком миномёта, участвовал в освобождении Чехословакии и Польши, а также в штурме Берлина. После войны продолжил службу, а затем более 30 лет работал в локомотивном депо, сообщает управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

В 2010 году он переехал в Красноярск, где живет рядом с семьей. Ветеран ведет активную жизнь, читает стихи и следит за событиями в стране. В 2025 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Красноярска».

Добавим, сегодня в Красноярском крае проживает 1951 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе 67 фронтовиков и 1780 тружеников тыла.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше