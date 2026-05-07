Михаил Котюков поздравил фронтовика Семена Гришанова с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун 9 Мая губернатор Красноярского края Михаил Котюков навестил фронтовика, почетного гражданина Красноярска Семена Семеновича Гришанова и поздравил его с наступающим Днем Великой Победы.
Семену Семеновичу исполнился 101 год. Несмотря на возраст, ветеран активно участвует в памятных мероприятиях и встречах. Накануне во дворе его дома прошел праздничный концерт, а также он посетил акцию «Поезд Победы», где и пригласил губернатора в гости.
Михаил Котюков передал ветерану подарки к чаю и современную технику от жителей края и партии «Единая Россия».
«Семен Семенович, с удовольствием принял Ваше приглашение в гости. Вы настоящий пример жизнелюбия — истинный сибиряк, который не просто отвоевал Победу, но всю жизнь, как и многие ваши земляки — современники, посвятил развитию родного края. Спасибо Вам! Обязательно берегите себя! Жду Вас на всех наших мероприятиях 9 Мая», — сказал глава региона.
Семен Гришанов был призван на фронт из Иланского района. Служил наводчиком миномёта, участвовал в освобождении Чехословакии и Польши, а также в штурме Берлина. После войны продолжил службу, а затем более 30 лет работал в локомотивном депо, сообщает управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
В 2010 году он переехал в Красноярск, где живет рядом с семьей. Ветеран ведет активную жизнь, читает стихи и следит за событиями в стране. В 2025 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Красноярска».
Добавим, сегодня в Красноярском крае проживает 1951 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе 67 фронтовиков и 1780 тружеников тыла.