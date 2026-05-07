Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад Победы из-за грядущих выборов.
«Я во время визита в Россию в апреле проинформировал президента (Владимира Путина. — Прим. ред.), что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая», — рассказал он.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В прошлом году Пашинян приезжал в Россию на торжества в честь 80-летия Победы.
Москву 9 мая посетят зарубежные гости. Среди них будут в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко и Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что полный список гостей огласят ближе к празднику.