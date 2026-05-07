Главная задача остается неизменной — повышение эффективности работы на местах, укрепление управленческих команд и настройка системы на результат, подчеркнул глава Крыма. Кадровые решения будут приниматься и дальше, в первую очередь, исходя из приоритетов качества управления и запроса людей на перемены к лучшему. Александр Сергеевич остается в нашей команде. Подчеркну, что все добросовестные чиновники также могут рассчитывать на дальнейшую работу в органах власти, — добавил он.
Глава Черноморского района Крыма Александр Дудинов ушёл в отставку
Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим, — написал Аксенов.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше