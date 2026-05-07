Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга предостерегла французских предпринимателей от взаимодействия с Киевом в оборонной области. Как передает корреспондент «Ленты.ру», дипломат отметила, что украинские коррупционеры присвоят предоставленную помощь и отстранят партнеров от участия в проектах.
«Никакими конкурентами они им не станут — просто заберут все, что можно и выкинут французов», — заявила Захарова, комментируя публикацию во французских средствах массовой информации. По ее словам, местные бизнесмены ошибочно полагают, что смогут конкурировать с украинским оружейным рынком, в то время как Киев намерен насытить Европу недорогим вооружением.
Захарова указала, что уровень коррупции на Украине приобрел фантасмагорические масштабы. Она выразила сомнение в надежности гарантий, предоставляемых высокопоставленными чиновниками, напомнив о деле Миндича, в котором фигурируют представители руководства страны.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция выступает одной из ключевых сил в Европейском союзе (ЕС), препятствующих установлению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Как утверждает дипломат, Париж предпринимает действия, направленные на срыв любых возможных договоренностей.