МИД России предостерег французских предпринимателей от сделок с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла французских предпринимателей от взаимодействия с Киевом в оборонной области. Дипломат отметила, что украинские коррупционеры присвоят предоставленную помощь и отстранят партнеров от участия в проектах. По словам Захаровой, уровень коррупции на Украине приобрел фантасмагорические масштабы, а гарантии высокопоставленных чиновников не имеют надежности.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга предостерегла французских предпринимателей от взаимодействия с Киевом в оборонной области. Как передает корреспондент «Ленты.ру», дипломат отметила, что украинские коррупционеры присвоят предоставленную помощь и отстранят партнеров от участия в проектах.

«Никакими конкурентами они им не станут — просто заберут все, что можно и выкинут французов», — заявила Захарова, комментируя публикацию во французских средствах массовой информации. По ее словам, местные бизнесмены ошибочно полагают, что смогут конкурировать с украинским оружейным рынком, в то время как Киев намерен насытить Европу недорогим вооружением.

Захарова указала, что уровень коррупции на Украине приобрел фантасмагорические масштабы. Она выразила сомнение в надежности гарантий, предоставляемых высокопоставленными чиновниками, напомнив о деле Миндича, в котором фигурируют представители руководства страны.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция выступает одной из ключевых сил в Европейском союзе (ЕС), препятствующих установлению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Как утверждает дипломат, Париж предпринимает действия, направленные на срыв любых возможных договоренностей.

