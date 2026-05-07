Лукашенко: белорусы готовы защищать страну с оружием в руках

В преддверии священного праздника — Дня Победы президент Беларуси по традиции вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер.
«Так же, как и они (представители героического поколения победителей — Sputnik), мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но — если потребуется — мы готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках — так же, как делали это они», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь потеряла в годы ВОВ каждого третьего жителя, но вместе с другими народами СССР спасла планету от коричневой чумы.
«Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От этой гордости мы никогда не должны отказаться», — подчеркнул глава государства.
Среди тех, кому глава государства сегодня вручил награды, — представители силового блока, которые, по словам Лукашенко, всегда находятся на боевом посту.
«Каждый мирный день, каждый мирный год — их огромнейшая заслуга», — отметил глава государства.
Он также поблагодарил тружеников села, аграриев, которые самоотверженно трудятся в битве за урожай.
«Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран — экспортеров продовольствия на мировых рынках», — подчеркнул глава государства.
Среди награжденных сегодня во Дворце Независимости большое число учителей и педагогов.
Лукашенко отметил, что любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя.
«Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников», — сказал президент.
Он подчеркнул, что трое из тех, кому сегодня вручаются награды своими глазами видели День Победы в 1945 году.
«И они до сих пор на трудовом посту!», — сказал глава государства.