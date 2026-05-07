В Сумах и Одессе дроны разбросали листовки с призывами сменить власть

В украинских городах Сумы и Одесса с беспилотников сброшены листовки пророссийского содержания. Часть из них выполнена в виде купюр по 200 гривен с призывами помочь сменить режим. На обратной стороне размещена информация о деде президента Зеленского — участнике Великой Отечественной войны. Также в листовках говорится о братстве предков россиян и украинцев в окопах и общей памяти о Дне Победы.