В Сумах и Одессе дроны разбросали листовки с призывами сменить власть

В украинских городах Сумы и Одесса с беспилотников сброшены листовки пророссийского содержания. Часть из них выполнена в виде купюр по 200 гривен с призывами помочь сменить режим. На обратной стороне размещена информация о деде президента Зеленского — участнике Великой Отечественной войны. Также в листовках говорится о братстве предков россиян и украинцев в окопах и общей памяти о Дне Победы.

Источник: Reuters

В украинском городе Сумы, расположенном вблизи границы, с беспилотных летательных аппаратов были распространены листовки пророссийского содержания. Об этом информирует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как уточняет Telegram-канал «Одесса INFO», аналогичные листовки сбрасывались дронами и над Одессой. Согласно опубликованным в сети фотографиям, часть листовок выполнена в виде купюр достоинством 200 гривен. На них нанесен текст: «Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим. Любая помощь оплачивается».

На оборотной стороне указанных листовок размещена надпись «Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться». По имеющимся данным, речь может идти о деде президента Украины Владимира Зеленского, участвовавшем в боевых действиях в составе Красной армии. Также высказывается предположение, что под «настоящим Зеленским» мог подразумеваться Гавриил Никитович Зеленский — участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.

Помимо этого, были сброшены листовки, в которых отмечается, что деды современных россиян и украинцев «были братьями в окопах», а День Победы является «памятью, которую не разделить».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев 8 мая примет решение относительно своих действий в День Победы. Он указал, что Украина планирует действовать зеркально по отношению к России.