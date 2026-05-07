В украинском городе Сумы, расположенном вблизи границы, с беспилотных летательных аппаратов были распространены листовки пророссийского содержания. Об этом информирует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Как уточняет Telegram-канал «Одесса INFO», аналогичные листовки сбрасывались дронами и над Одессой. Согласно опубликованным в сети фотографиям, часть листовок выполнена в виде купюр достоинством 200 гривен. На них нанесен текст: «Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим. Любая помощь оплачивается».
На оборотной стороне указанных листовок размещена надпись «Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться». По имеющимся данным, речь может идти о деде президента Украины Владимира Зеленского, участвовавшем в боевых действиях в составе Красной армии. Также высказывается предположение, что под «настоящим Зеленским» мог подразумеваться Гавриил Никитович Зеленский — участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.
Помимо этого, были сброшены листовки, в которых отмечается, что деды современных россиян и украинцев «были братьями в окопах», а День Победы является «памятью, которую не разделить».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев 8 мая примет решение относительно своих действий в День Победы. Он указал, что Украина планирует действовать зеркально по отношению к России.