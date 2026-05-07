Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция назвала условие для диалога о снятии санкций с Ирана

Франция выдвинула жесткое условие для любого диалога о смягчении ограничений в отношении Ирана. Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции RTL, что пока Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, обсуждать ослабление санкций бессмысленно, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министр заявил, что этот пролив является общим достоянием человечества. По его словам, перекрывать его, превращать в инструмент давления или вводить пошлины недопустимо.

«Отмена каких-либо санкций против Ирана исключена, пока пролив остается заблокированным», — цитирует Барро «Интерфакс».

Дипломат также высказался о передислокации французского авианосца «Шарль де Голль» в акваторию Ближнего Востока. Глава МИД Франции сказал, что данный шаг «укрепляет нашу оборону».

Ранее на этой неделе Иран ввел в действие новую систему управления движением судов в Ормузском проливе. По новым правилам, «суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением» морского коридора.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше