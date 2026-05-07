Франция назвала условие для диалога о снятии санкций с Ирана

Министр заявил, что этот пролив является общим достоянием человечества. По его словам, перекрывать его, превращать в инструмент давления или вводить пошлины недопустимо.
Дипломат также высказался о передислокации французского авианосца «Шарль де Голль» в акваторию Ближнего Востока. Глава МИД Франции сказал, что данный шаг «укрепляет нашу оборону».
Ранее на этой неделе Иран ввел в действие новую систему управления движением судов в Ормузском проливе. По новым правилам, «суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением» морского коридора.