Москва остается открыта к переговорам по украинскому урегулированию.
РФ рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине.
Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая.
Реакции России на заявленный Украиной «режим тишины» не было.
Некоторые страны Евросоюза ведут дело к существенной конфронтации на континенте и нагнетанию напряженности, это их ответственность.
Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционируют Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы неприемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном.
Цели поездки переговорщика от Украины по урегулированию, секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова в США Кремлю неизвестны.
Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку.
Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом властей РФ, все принимаемые меры соответствуют закону.
Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 Мая на фоне террористических угроз со стороны Киева.
Вы знаете, что накануне больших праздников — и, конечно же, главным образом, к большим в нашей стране относится День Победы — всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб.
Владимир Путин в вопросах ограничений связи обращал внимание на необходимость информирования и обеспечение работы критически важных систем.
Сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
Меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются.
Парад в Москве 9 Мая будет. О том, в каком формате он пройдет, ранее детально сообщили в Минобороны России.
Владимир Путин готовится к предстоящим 9 мая контактам.
На празднование 9 Мая в Москву приедут зарубежные гости.
Дополнительные меры безопасности Владимира Путина, безусловно, приняты на фоне угроз Киева празднованию Дня Победы в Москве.
Как в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее — в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры.
Бессмертный полк в РФ в этом году пройдет в электронном формате, в очном формате он будет в ряде стран, где проявляют к нему интерес.
7 мая Владимир Путин проведет встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.