Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 мая: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Москва остается открыта к переговорам по украинскому урегулированию.

РФ рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине.

Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая.

Реакции России на заявленный Украиной «режим тишины» не было.

Некоторые страны Евросоюза ведут дело к существенной конфронтации на континенте и нагнетанию напряженности, это их ответственность.

Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционируют Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы неприемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Цели поездки переговорщика от Украины по урегулированию, секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова в США Кремлю неизвестны.

Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом властей РФ, все принимаемые меры соответствуют закону.

Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 Мая на фоне террористических угроз со стороны Киева.

Вы знаете, что накануне больших праздников — и, конечно же, главным образом, к большим в нашей стране относится День Победы — всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин в вопросах ограничений связи обращал внимание на необходимость информирования и обеспечение работы критически важных систем.

Сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются.

Парад в Москве 9 Мая будет. О том, в каком формате он пройдет, ранее детально сообщили в Минобороны России.

Владимир Путин готовится к предстоящим 9 мая контактам.

На празднование 9 Мая в Москву приедут зарубежные гости.

Дополнительные меры безопасности Владимира Путина, безусловно, приняты на фоне угроз Киева празднованию Дня Победы в Москве.

Как в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее — в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Бессмертный полк в РФ в этом году пройдет в электронном формате, в очном формате он будет в ряде стран, где проявляют к нему интерес.

7 мая Владимир Путин проведет встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

