Политолог рассказал, как Иран унизил Трампа

Иран создает администрацию Ормузского пролива, которая фактически будет управлять проходом торговых судов всех наций. По мнению политолога Алексея Пилько, это решение серьезно ударило по имиджу Дональда Трампа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог отметил, что на Ближнем Востоке США потерпели крупнейшее геополитическое поражение со времен Вьетнамской войны.

Авторы этого поражения — вовсе не Трамп, а ястребы из его команды: госсекретарь Марко Рубио (которого до этого ближневосточного провала собирались объявить единым кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года), военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр финансов Скотт Бессент.

Алексей Пилько
политолог

Эксперт указал, что после операции в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро акции Трампа взлетели, но вскоре рухнули. Ближний Восток в очередной раз доказал, что может легко создать проблемы для США.

Теперь крупная региональная держава — Иран, открыто бросает вызов сверхдержаве — Соединенным Штатам.

Алексей Пилько
политолог

По мнению политолога, Трамп попал в ближневосточный капкан и не может вырваться из него без потери лица.

Говоря о нынешних политических реалиях, Пилько констатирует: «Это и есть тот самый многополярный мир, внезапно наступивший».

Ранее сообщалось, что комитет парламента Ирана одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом. Новая правовая основа призвана окончательно закрепить суверенный контроль Тегерана над Ормузским проливом.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше