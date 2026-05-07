Политолог рассказал, как Иран унизил Трампа

Авторы этого поражения — вовсе не Трамп, а ястребы из его команды: госсекретарь Марко Рубио (которого до этого ближневосточного провала собирались объявить единым кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года), военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр финансов Скотт Бессент.
Эксперт указал, что после операции в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро акции Трампа взлетели, но вскоре рухнули. Ближний Восток в очередной раз доказал, что может легко создать проблемы для США.
Теперь крупная региональная держава — Иран, открыто бросает вызов сверхдержаве — Соединенным Штатам.
По мнению политолога, Трамп попал в ближневосточный капкан и не может вырваться из него без потери лица.
Говоря о нынешних политических реалиях, Пилько констатирует: «Это и есть тот самый многополярный мир, внезапно наступивший».
Ранее сообщалось, что комитет парламента Ирана одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом. Новая правовая основа призвана окончательно закрепить суверенный контроль Тегерана над Ормузским проливом.