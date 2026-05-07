«Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая. При желании все, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur (“незаконные действия не создают право”), если вдруг будет подобная необходимость. Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и ее чудовищной вассальной зависимости от США)», — говорится в публикации.