Пробная перепись населения пройдет в Беларуси в 2027 году

Депутаты приняли изменения и дополнения в закон о переписи населения в первом чтении.
«В Законе о переписи предлагается закрепить право респондентов знать цель проведения переписи населения и обязанность принимать участие в ней», — отметила председатель Белстата.
По ее словам, закрепление обязанности респондентов участвовать в переписи населения повысит ответственность и сознательность при представлении достоверных первичных статистических данных.
Говоря о дополнениях, которые сегодня были приняты в первом чтении, Медведева отметила, что законопроектом изменяется порядок установления категорий лиц, которые могут быть привлечены в качестве временного переписного персонала.
Также предусматривается снизить возраст респондентов, которые могут самостоятельно представлять первичные статистические данные о себе. Речь идет о возрасте 15 лет на момент проведения переписи.
Глава Белстата отметила, что предлагаемые изменения позволят наиболее полно охватить переписью населения раунд 2030 года, с учетом несовершеннолетних граждан.
Представляя проект закона, Медведева подчеркнула, что во время очередной переписи сохранят практику предыдущих переписей населения, но будут активно использоваться цифровые технологии.
В проекте закона содержится норма о создании Статистического регистра населения, в котором будут содержаться актуальные данные о каждом жителе страны.
А пробная перепись населения пройдет в 2027 году, за два года до основной кампании.
Мы постараемся поработать с 15 тыс. человек, которые будут с нами работать непосредственно по планшетам. Параллельно с этим на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в 2027 году протестировать соответствующее программное обеспечение.