Пробная перепись населения пройдет в Беларуси в 2027 году

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Статистический регистр населения Беларуси будет создан для проведения переписи, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, представляя проект закона в Палате представителей Национального собрания Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Депутаты приняли изменения и дополнения в закон о переписи населения в первом чтении.

«В Законе о переписи предлагается закрепить право респондентов знать цель проведения переписи населения и обязанность принимать участие в ней», — отметила председатель Белстата.

По ее словам, закрепление обязанности респондентов участвовать в переписи населения повысит ответственность и сознательность при представлении достоверных первичных статистических данных.

Говоря о дополнениях, которые сегодня были приняты в первом чтении, Медведева отметила, что законопроектом изменяется порядок установления категорий лиц, которые могут быть привлечены в качестве временного переписного персонала.

Также предусматривается снизить возраст респондентов, которые могут самостоятельно представлять первичные статистические данные о себе. Речь идет о возрасте 15 лет на момент проведения переписи.

Глава Белстата отметила, что предлагаемые изменения позволят наиболее полно охватить переписью населения раунд 2030 года, с учетом несовершеннолетних граждан.

Представляя проект закона, Медведева подчеркнула, что во время очередной переписи сохранят практику предыдущих переписей населения, но будут активно использоваться цифровые технологии.

В проекте закона содержится норма о создании Статистического регистра населения, в котором будут содержаться актуальные данные о каждом жителе страны.

А пробная перепись населения пройдет в 2027 году, за два года до основной кампании.

Мы постараемся поработать с 15 тыс. человек, которые будут с нами работать непосредственно по планшетам. Параллельно с этим на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в 2027 году протестировать соответствующее программное обеспечение.

сказала Медведева