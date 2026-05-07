Глава МИД Германии допустил, что Мерц может позвонить Путину

«Это может произойти в какой-то момент… Если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным, канцлер, конечно, может быть к этому готов», — заявил Вадефуль в интервью Блумберг, отвечая на вопрос, случится ли когда-то разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Глава МИД утверждает, что европейцы в формате «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной.
«Мы готовы играть большую роль в этом формате», — добавил Вадефуль.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток «втереться» в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.