Глава МИД Германии допустил, что Мерц может позвонить Путину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что в какой-то момент канцлер ФРГ Фридрих Мерц может позвонить президенту России Владимиру Путину.

Источник: AP 2024

«Это может произойти в какой-то момент… Если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным, канцлер, конечно, может быть к этому готов», — заявил Вадефуль в интервью Блумберг, отвечая на вопрос, случится ли когда-то разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Глава МИД утверждает, что европейцы в формате «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной.

«Мы готовы играть большую роль в этом формате», — добавил Вадефуль.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток «втереться» в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.

