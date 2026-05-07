«От зависти сказал». Захарова прокомментировала высказывания спикера парламента Армении Симоняна в адрес Беларуси

Захарова назвала завистью слова спикера парламента Армении в адрес Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала завистью высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес белорусского государства, сообщает БелТА.

«Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян просто завидует тем результатам, которых добилась Беларусь, и которых не добилась его страна под руководством его команды. Просто зависть, от зависти сказал», — подчеркнула Мария Захарова.

По ее словам, до таких успехов, которых достигла в экономическом, промышленном, производственном, сельскохозяйственном плане Беларусь, Алену Симоняну не как до Луны — намного дальше.

Мария Захарова призвала блогеров, СМИ Армении съездить в Беларусь и увидеть страну своими глазами. Более того, она привела в пример поляков, которые, по ее словам, регулярно приезжают в Беларусь за продуктами высокого качества, выпускаемых по ГОСТам и стандартам.

Напомни, 5 мая МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Армении, вручил ноту и заявил решительный протест.

А еще МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении, назвав их циничными.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что белорусы готовы защищать страну с оружием в руках.

Кроме того, в Беларуси определили город и район, где пройдет пробная перепись населения.

