«От зависти сказал». Захарова прокомментировала высказывания спикера парламента Армении Симоняна в адрес Беларуси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала завистью высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес белорусского государства, сообщает БелТА.
«Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян просто завидует тем результатам, которых добилась Беларусь, и которых не добилась его страна под руководством его команды. Просто зависть, от зависти сказал», — подчеркнула Мария Захарова.
По ее словам, до таких успехов, которых достигла в экономическом, промышленном, производственном, сельскохозяйственном плане Беларусь, Алену Симоняну не как до Луны — намного дальше.
Мария Захарова призвала блогеров, СМИ Армении съездить в Беларусь и увидеть страну своими глазами. Более того, она привела в пример поляков, которые, по ее словам, регулярно приезжают в Беларусь за продуктами высокого качества, выпускаемых по ГОСТам и стандартам.
Напомни, 5 мая МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Армении, вручил ноту и заявил решительный протест.
А еще МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении, назвав их циничными.
