SCMP: впервые со времен Второй мировой войны Япония открыла огонь на чужой территории

SCMP напоминает, что отношения между Китаем и Японией остаются напряженными. Они обострились в ноябре, когда премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония может прибегнуть к военному вмешательству в случае конфликта вокруг Тайваня. С тех пор Пекин неоднократно обвинял Токио в «возрождении милитаризма».