SCMP: впервые со времен Второй мировой войны Япония открыла огонь на чужой территории

Японские войска впервые за 80 лет провели испытание «наступательной ракеты» за рубежом, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в ходе совместных учений Balikatan 2026 под руководством США и Филиппин японские вооруженные силы в среду выпустили ракету класса «земля-корабль» Type 88 на территории Филиппин.

Китай осудил эти стрельбы, заявив, что «неомилитаризм» Токио и усиливающаяся гонка вооружений набирают обороты и угрожают региональной стабильности. Как утверждает Пекин, Япония впервые со времен Второй мировой войны применила «наступательное» оружие за рубежом.

Type 88 — дозвуковая мобильная противокорабельная ракета, разработанная в 1980-х годах, с дальностью действия 180 километров.

Type 88 может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, но ее размещение за пределами японской территории может рассматриваться как наступательная позиция, отмечает издание.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что это означает значительный отход от послевоенной пацифистской позиции Японии.

Бывший агрессор не только не смог глубоко задуматься о своих исторических преступлениях, но вместо этого направил вооруженные силы за границу и запустил наступательные ракеты под прикрытием так называемого «сотрудничества в области безопасности».

Линь Цзянь
представитель МИД Китая

SCMP напоминает, что отношения между Китаем и Японией остаются напряженными. Они обострились в ноябре, когда премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония может прибегнуть к военному вмешательству в случае конфликта вокруг Тайваня. С тех пор Пекин неоднократно обвинял Токио в «возрождении милитаризма».

В статье говорится, что Япония в последние годы укрепила связи в области обороны и безопасности со странами первой островной цепи в Тихом океане — ключевым военным узлом для сдерживания Китая. Страна также пересмотрела правила передачи оружия за рубеж, что, по мнению аналитиков, открыло путь к экспорту японских оборонных платформ и высококачественного оружия.

