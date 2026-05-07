Согласно статье, в ходе совместных учений Balikatan 2026 под руководством США и Филиппин японские вооруженные силы в среду выпустили ракету класса «земля-корабль» Type 88 на территории Филиппин.
Китай осудил эти стрельбы, заявив, что «неомилитаризм» Токио и усиливающаяся гонка вооружений набирают обороты и угрожают региональной стабильности. Как утверждает Пекин, Япония впервые со времен Второй мировой войны применила «наступательное» оружие за рубежом.
Type 88 — дозвуковая мобильная противокорабельная ракета, разработанная в 1980-х годах, с дальностью действия 180 километров.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что это означает значительный отход от послевоенной пацифистской позиции Японии.
Бывший агрессор не только не смог глубоко задуматься о своих исторических преступлениях, но вместо этого направил вооруженные силы за границу и запустил наступательные ракеты под прикрытием так называемого «сотрудничества в области безопасности».
SCMP напоминает, что отношения между Китаем и Японией остаются напряженными. Они обострились в ноябре, когда премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония может прибегнуть к военному вмешательству в случае конфликта вокруг Тайваня. С тех пор Пекин неоднократно обвинял Токио в «возрождении милитаризма».
В статье говорится, что Япония в последние годы укрепила связи в области обороны и безопасности со странами первой островной цепи в Тихом океане — ключевым военным узлом для сдерживания Китая. Страна также пересмотрела правила передачи оружия за рубеж, что, по мнению аналитиков, открыло путь к экспорту японских оборонных платформ и высококачественного оружия.