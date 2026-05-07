«Мы понимаем, что могут быть какие-то разрушения дипломатических миссий. И вот предположим, что случится что-то с дипмиссией какой-нибудь дружественной России страны. [Лидер киевского режима Владимир] Зеленский скажет: “Смотрите, что русские делают! Они вообще уже ничего не могут, кроме как города бомбить”. Обязательно нужно Россию наказать», — отметил Наумов в разговоре с ИС «Вести».
Эксперт также предположил, что к 9 мая на каждой улице Киева появятся камеры с надписями на английском, французском и арабском языках, чтобы запустить против России «новое информационное наступление».
Ранее Москва сделала предупреждение в адрес Киева. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что любые попытки помешать празднованию Дня Победы могут спровоцировать массированный ракетный удар по украинской столице, и призвали иностранных дипломатов к эвакуации из Киева.