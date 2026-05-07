В Екатеринбурге назначили нового вице-мэра

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая, УралПолит.Ru. Вадима Суровцева назначили новым заместителем главы Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации Суровцев начнет курировать работу департаментов финансов и потребительского рынка и услуг. Также он будет руководить Контрольно-ревизионным и Финансово-бухгалтерским управлениями.

Новый вице-мэр с 2021 года занимал пост начальника Контрольно-ревизионного управления городской администрации. Ранее он также работал прокурором Кургана.

Напомним, сегодня в Свердловской области назначили нового заместителя министра физической культуры и спорта. Должность занял бывший замначальника департамента физической культуры и спорта екатеринбургской администрации Иван Клочков.