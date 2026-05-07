В новой стратегии США по противодействию терроризму говорится, что основные террористические угрозы для страны исходят от наркокартелей, исламистов и левых радикалов. В документе также отмечается, что государства-члены НАТО в Европе подвержены угрозам терроризма и, более того, сами могут служить «инкубатором террористических угроз».
Дудаков рассказал, что в новой американской стратегии борьбы с терроризмом много внимания уделяется ультралевым экстремистам и радикальным «протрансгендерным»* группам. Раньше такого не было — при демократах нетрадиционные* группы максимально поддерживались на официальном уровне, отмечает эксперт.
Отдельное внимание в стратегии уделено неконтролируемой миграции — она, по мнению Вашингтона, повышает террористические риски в Европе. Как поясняет американист, Европа принимает большое число радикалов из разных горячих точек, что влияет, в свою очередь, на уровень террористической активности.
Сейчас это накладывается на общий кредит в отношениях между США и Европой, поэтому европейцы получили очередной «втык» со стороны американцев. Но при этом нужно понимать, что в период каденции Джо Байдена такая же неконтролируемая миграция была в США.
Политолог пояснил, что через южную границу США в период президентства Байдена прошли около семи миллионов нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока. Среди них было несколько тысяч человек, находившихся в списках ФБР, — т.е. потенциальные террористы, добавил он.
Пока что мы не наблюдаем того, чтобы администрация Трампа со своей террористической угрозой как бы то ни было боролась. Более того, уровень террористической опасности в Америке существенно вырос на фоне авантюры Трампа в Иране. Очевидно, что многие радикализованные исламисты в США негативно это все воспринимают и могут попытаться отомстить Трампу.
Попытки Трампа указать на проблемы Европы скрывают главное — провалы американского президента и его администрации могут привести к росту терроризма непосредственно в самих Соединенных Штатах, резюмирует эксперт.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз спонсирует террористов в Киеве. Она уточнила, что киевский режим получает деньги и оружие «от западной Европы, от их официальных правительств, коллективно и индивидуально».
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено