Ушаков назвал страны, лидеры которых посетят празднование 9 Мая в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Празднование 9 Мая в Москве посетят лидеры Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии и других стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается тех государственных деятелей, которые изъявили желание праздновать вместе с нами 9 Мая в Москве, то мы им направили соответствующее приглашение, и они приедут. Речь идет о следующих представителях. Это президент Абхазии [Бадра] Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом Республики Сербской [Синиша Каран]. В этой группе также наш хорошо известный друг Милорад Додик и председатель Народной Скупщины [Республики Сербской] Ненад Стевандич», — рассказал представитель Кремля.

«Кроме того, в Москву прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев», — сообщил Ушаков.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше