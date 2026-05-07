Ушаков назвал страны, лидеры которых посетят празднование 9 Мая в Москве

«Что касается тех государственных деятелей, которые изъявили желание праздновать вместе с нами 9 Мая в Москве, то мы им направили соответствующее приглашение, и они приедут. Речь идет о следующих представителях. Это президент Абхазии [Бадра] Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом Республики Сербской [Синиша Каран]. В этой группе также наш хорошо известный друг Милорад Додик и председатель Народной Скупщины [Республики Сербской] Ненад Стевандич», — рассказал представитель Кремля.
«Кроме того, в Москву прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев», — сообщил Ушаков.