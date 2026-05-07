Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, заявил Ушаков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю. Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодные для России и для Армении», — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что отношения с Россией даже более выгодны Еревану, чем Москве.

«Во многом, благоприятная ситуация, в частности, с экономическим развитием Армении, она связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности, взаимодействием Армении в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Ушаков.

Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
