Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, заявил Ушаков

«К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю. Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодные для России и для Армении», — сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что отношения с Россией даже более выгодны Еревану, чем Москве.
«Во многом, благоприятная ситуация, в частности, с экономическим развитием Армении, она связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности, взаимодействием Армении в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Ушаков.