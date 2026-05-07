Украина заявила о желании вернуть выехавших граждан из ЕС

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Денис Улютин на встрече с еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером сообщил о желании Киева вернуть своих граждан из стран Евросоюза, а также получить данные о тех из них, кто находится под временной защитой в странах ЕС.

«В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером. Министр подчеркнул важность получения данных относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минсоцполитики.

Отмечается, что во время встречи стороны сфокусировались в том числе на вопросе о вероятном завершении режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года. «Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой», — добавил Улютин, уточнив, что это должно быть добровольным и осознанным решением.

