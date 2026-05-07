Похоронили бизнесмена, погибшего на электробайке

Тот вечер должен был стать обычным завершением рабочего дня. Бизнесмен Андрей С. — 40-летний житель Азова, отправился после работы домой на электровелосипеде. Его ждали любимая жена и двое детей: сын и дочка. Но этот путь стал последним.
Машина, выезжающая на дорогу, сбила мужчину насмерть. От удара СИМ (средство индивидуальной мобильности) загорелся… Сегодня, 7 мая, мужчину проводили в последний путь. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Смертельный удар.
Андрея хоронили на кладбище в Азове. Церемония прощания прошла на территории часовни. Близкого друга и коллегу пришли проводить родные, друзья, знакомые. Андрей был тем, кого называют «душой компании» и «опорой семьи». Друзья и близкие вспоминают о нём с теплотой.
«Он никогда не проходил мимо чужой беды», — рассказывают о нём знакомые.
Мужчина много лет руководил довольно популярным магазином автозапчастей в Азове, разбирался в технике. По словам местных жителей, к нему обращался каждый третий автомобилист города. Но главными достижениями Андрея были не бизнес-проекты, а семья. Именно ради этих улыбок он спешил домой каждый вечер.
Как рассказывали знакомые Андрея, его страстью была техника в самом широком смысле — от сложных механизмов до современных гаджетов. Коллеги отмечают: он разбирался в деталях, умел слушать и всегда держал слово.
«Андрей был хорошим руководителем», — рассказал корреспонденту rostov.aif. ru сотрудник магазина, который возглавлял погибший.
К сожалению, любовь мужчины к машинам и современной технике оказалась роковой. Путь Андрея пролегал по трассе «Ростов — Азов». Белый «Лада Ларгус» выезжал на проезжую часть с прилегающей территории. Водитель, 45-летний мужчина, не заметил приближающийся транспорт. Удар был такой силы, что Андрея отбросило на несколько метров, а велосипед загорелся. Спасти мужчину не удалось: травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД по Ростовской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП: условия видимости, скорость движения, соблюдение ПДД обеими сторонами. Экспертиза поможет ответить на вопрос, можно ли было избежать трагедии.
Опасный транспорт.
Люди на электромотоциклах нередко становится жертвами ДТП.
«Я работала курьером, доставляла очередной заказ. Ехала аккуратно, со скоростью не более 25 километров в час. На перекрёстке меня сбила машина, которая поворачивала», — рассказала rostov.aif.ru Анна Ш.
Девушка получила травму ноги. Долго не могла нормально ходить. Передвигалась с помощью костылей.
«Перелома не было, но после заживления тканей на голени остались большие шрамы», — сетует Анна.
После этой истории она боится ездить на электровелосипеде. Работу курьером пришлось оставить.
По данным региональной Госавтоинспекции, в Ростовской области в 2025 году произошло 55 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, пострадали 58 человек, двое — погибли.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Андрея С.