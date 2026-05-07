СМИ: президент Ирана Пезешкиан высоко оценил встречу с верховным лидером Моджтабой Хаменеи

Президент Масуд Пезешкиан публично подтвердил, что недавно встречался с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Guardian пишет со ссылкой на иранские государственные СМИ, что встреча двух лидеров длилась почти два с половиной часа, однако какие-либо подробности и точная дата встречи неизвестны.

Тем не менее Пезешкиан высоко оценил встречу с аятоллой, подчеркнув его «скромность, простоту и уважительное отношение».

Он сказал, что встреча проходила в атмосфере «доверия и открытости», уточняет израильское издание The Times of Israel.

Guardian отмечает, что Хаменеи, за которым остается последнее слово по всем важным решениям, затрагивающим Иран, включая войну, не появлялся на публике с момента прихода к власти после убийства его отца, Али Хаменеи, в результате американо-израильского удара 28 февраля. За исключением нескольких письменных заявлений, опубликованных в государственных СМИ, практически нет свидетельств того, насколько он вовлечен в повседневные дела.

Согласно Guardian, поскольку новый верховный лидер исчез из поля зрения общественности, появились многочисленные предположения о его состоянии, вплоть до того, что он может быть недееспособен. В результате начали циркулировать слухи о том, что ситуацию в Иране контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
