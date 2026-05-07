СМИ: президент Ирана Пезешкиан высоко оценил встречу с верховным лидером Моджтабой Хаменеи

Британская газета The Guardian пишет со ссылкой на иранские государственные СМИ, что встреча двух лидеров длилась почти два с половиной часа, однако какие-либо подробности и точная дата встречи неизвестны.
Он сказал, что встреча проходила в атмосфере «доверия и открытости», уточняет израильское издание The Times of Israel.
Guardian отмечает, что Хаменеи, за которым остается последнее слово по всем важным решениям, затрагивающим Иран, включая войну, не появлялся на публике с момента прихода к власти после убийства его отца, Али Хаменеи, в результате американо-израильского удара 28 февраля. За исключением нескольких письменных заявлений, опубликованных в государственных СМИ, практически нет свидетельств того, насколько он вовлечен в повседневные дела.
Согласно Guardian, поскольку новый верховный лидер исчез из поля зрения общественности, появились многочисленные предположения о его состоянии, вплоть до того, что он может быть недееспособен. В результате начали циркулировать слухи о том, что ситуацию в Иране контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).