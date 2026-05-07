BSt Europe: более 70% европейцев считают, что Евросоюз должен обособиться от США и пойти собственным путем

Курс на независимость
Поддержка независимости Европы остается высокой, невзирая на пол, уровень образования и место проживания (город или сельская местность) респондентов, отмечает издание.
Небольшое разделение мнений между поколениями, которое было заметно в предыдущие периоды, в 2026 году в значительной степени исчезло. Среди людей в возрасте от 56 до 69 лет стремление к независимости Европы в 2026 году поддерживают 75% опрошенных против 60% в 2024 году.
Недоверие к США
Наибольшее недоверие к Америке отмечено в Германии (73%). Польша является единственной страной в Европе, в которой большинство населения (61%) по-прежнему считает, что США заслуживают доверия.
В период с 2024 по 2026 год доля респондентов, считающих США «самым ценным» союзником ЕС, рухнула на 20 процентных пунктов: с 51% до 31%. Это снижение эксперты фонда назвали «эффектом Трампа».
Наиболее резкое падение зафиксировано в Нидерландах (с 50% до 25%), Германии (с 54% до 31%) и Польше (с 65% до 42%).
Китай
В 2026 году только 9% респондентов отнесли Китай к самым ценным союзникам ЕС, в то время как 61% негативно оценивают глобальное влияние Китая. Европейцы хотят уменьшить зависимость от Китая даже ценой больших экономических «потерь», подчеркивается в анализе.
НАТО
Большинство (63%) по-прежнему считают, что членство в блоке обеспечивает защиту от угроз миру. Более того, 57% считают разумным целевой показатель расходов НАТО в размере 5% ВВП. Даже в период, отмеченный войнами и геополитической напряженностью, 78% опрошенных убеждены, что международные отношения развиваются на основе сотрудничества, а не конкуренции.
Фонд приходит к выводу, что вырисовывается картина Европы, которая стремится к большей независимости, сохраняя при этом приверженность сотрудничеству и коллективной безопасности.