«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — сказали там.
Россия объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская сторона с нуля часов 8 мая до 10 мая объявляет перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.