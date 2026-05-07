МО РФ пригрозило ВСУ ударом по центру Киева в случае срыва 9 Мая в Москве
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве нанесут массированный удар по центру Киева. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.