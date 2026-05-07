В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну беспилотники

В этот же день стало известно, что БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». По данным пожарно-спасательной службы, падение произошло в 03:30 (местное время, совпадает с московским). В результате повреждены четыре пустых резервуара.