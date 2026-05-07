В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну беспилотники

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии не стали сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), обнаруженные в районе города Резекне, из-за несоблюдения критериев безопасности. Об этом 7 мая заявил заместитель начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис, его слова приводит портал Delfi.

Источник: Reuters

Он также добавил, что при принятии решения ведомство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданского населения и инфраструктуры. По словам Лещчинскиса, радары зафиксировали воздушные цели, однако их немедленное уничтожение сочли невозможным.

Замначальника латвийского оперштаба уточнил, что на данный момент зафиксировано минимум три случая нарушения воздушного пространства, информация по которым проверяется. В регионе продолжаются поисковые мероприятия для обнаружения обломков второго упавшего аппарата.

Министр обороны страны Андрис Спрудс подтвердил, что для ликвидации летящего объекта в населенном пункте необходимо соблюдение комплекса факторов. Глава ведомства не исключил, что аппараты могли принадлежать Киеву.

«Рассматриваются все возможные версии, в том числе и та, что это могли быть украинские дроны, направлявшиеся к целям в России», — заявил Спрудс.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в свою очередь указал на необходимость более строгого соблюдения правил безопасности населением. По его словам, несмотря на разосланные системой сотового оповещения уведомления с призывом оставаться дома и закрыть окна, Резекне продолжал жить в обычном режиме.

В этот же день стало известно, что БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». По данным пожарно-спасательной службы, падение произошло в 03:30 (местное время, совпадает с московским). В результате повреждены четыре пустых резервуара.

По данным Минобороны РФ, летевшие через Латвию украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петерурга. При этом беспилотники были выслежены средствами радиотехнической разведки и средств ПВО ВКС. Отмечается, что вскоре после этого отметки пяти из шести обнаруженных дронов пропали в районе города Резекне на востоке Латвии.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше