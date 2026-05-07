Россия разбирается с изъятием участка своего посольства в Австралии

Посол России в Австралии Михаил Петраков заявил, что юридические консультации по изъятому участку посольства РФ в Канберре продолжаются. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Петракова, сейчас идут консультации относительно порядка выполнения решения Высокого суда Австралии о выплате компенсации российской стороне.
Дипломат также отметил, что сложившаяся ситуация не оказывает существенного влияния на текущую деятельность посольства.
Администрация столичной территории в Канберре расторгла договор аренды участка под посольство в августе 2022 года. Москва называла это решение шагом к разрушению отношений с Австралией.
Читайте также: «Дипломаты РФ оценили условия содержания задержанных в Австралии супругов».