В Иране заявили, что уран не вывозили из страны

ТЕГЕРАН, 7 мая — РИА Новости. Никакой уран не был вывезен из Ирана, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Бехнам Саиди.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана — условие будущего соглашения сторон. Он также исключил возможность обогащения Ираном урана на уровне 3,67%.

«Заявления Трампа о вывозе 400 килограммов урана из Ирана являются политическим блефом и чистой ложью. Никакой уран не был вывезен из страны», — приводит слова Саиди агентство ISNA.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

