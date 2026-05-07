Урегулирование украинского кризиса принципиально невозможно, пока действующий президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение удерживают власть. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Надежда остается на одно — народ Украины все-таки поймет, что он защищает не Украину. Это самое главное! Он защищает коррупционный, воровской режим, который уже распродал Украину, жертвует миллионами жизней украинцев, а сам ничего общего с Украиной не имеет», — подчеркнул политик.
Азаров добавил, что финансовое благополучие и семьи представителей текущей власти давно находятся за пределами страны. По его словам, будущее государства зависит исключительно от «здорового ядра» общества, которое должно взять управление на себя, так как без смены политического курса мир и процветание для Украины недостижимы.
Вопрос легитимности нынешнего руководства в Киеве стоит особенно остро после 20 мая — даты истечения официального срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Выборы главы государства в 2024 году были отменены под предлогом военного положения, при этом сам Зеленский назвал их проведение «несвоевременным». Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что в нынешних условиях единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Читайте материал: «“Не рекомендуем”: Зеленский предостерег иностранных лидеров от визита в Москву».
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.