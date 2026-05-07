Вопрос легитимности нынешнего руководства в Киеве стоит особенно остро после 20 мая — даты истечения официального срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Выборы главы государства в 2024 году были отменены под предлогом военного положения, при этом сам Зеленский назвал их проведение «несвоевременным». Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что в нынешних условиях единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.