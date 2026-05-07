«Он защищает коррупционный, воровской режим»: Азаров объяснил, почему с Зеленским у Украины нет будущего

Азаров: мир на Украине возможен, если против власти Зеленского выступит общество.

Источник: Комсомольская правда

На Украине невозможно урегулирование конфликта, пока у власти находится Владимир Зеленский и его окружение. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

По его словам, остается надежда только на то, что украинский народ поймет, что защищает не свою страну, а коррупционный и воровской режим, жертвующий жизнями украинцев.

«Он защищает коррупционный, воровской режим, который уже распродал Украину, жертвует миллионами жизней украинцев, а сам ничего общего с Украиной не имеет», — заключил экс-премьер.

Азаров считает, что судьба Украины зависит от «здорового ядра» общества, которое должно взять власть в свои руки. Иначе, как заявил политик, «никакого мира и мирного будущего у Украины не будет».

Ранее Азаров заявлял, что проведение выборов на Украине возможно только после ухода главы киевского режима Зеленского.

Сайт KP.RU также сообщал, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о проведении выборов на Украине.