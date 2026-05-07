Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне 14−15 мая

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном, посвященным урегулированию двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы». Консультации состоялись 14 апреля в США.
17 апреля Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о 10-дневном прекращении огня.
