В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 22.00 будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ливня, сообщает ТАСС.
Также в Гидрометцентре сказали, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Как сообщается, гроза станет третьей за май.
Днем жителям Москвы порекомендовали избегать резких маневров за рулем, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
