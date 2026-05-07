Глава Евросовета обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией

Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
«Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — приводит газета слова Кошты.
По информации издания, Кошта заявил, что у возможных переговоров ЕС с Путиным есть потенциал, а Владимир Зеленский поддерживает евроблок на этом направлении.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией». Он также заявлял, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.