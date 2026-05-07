Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Евросовета обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда «для этого настанет правильный момент».

Источник: Reuters

Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — приводит газета слова Кошты.

По информации издания, Кошта заявил, что у возможных переговоров ЕС с Путиным есть потенциал, а Владимир Зеленский поддерживает евроблок на этом направлении.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией». Он также заявлял, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.