Глава Евросовета обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией». Он также заявлял, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.